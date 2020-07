Politie waarschuwt voor nieuwe oplichterstruc: “Ze lokken u naar postpunt om in te breken” Stephanie Romans

18 juli 2020

17u55 0 Brussel De Brusselse politiezone Montgomery waarschuwt voor oplichters die bellen names Bpost. Ze doen alsof er een pakje voor u klaarligt in een postpunt. Zodra u dat gaat ophalen, kunnen inbrekers hun slag slaan.

De oplichters bellen met een privénummer en vertellen dat Bpost een bestelling niet thuis kon afleveren. Het pakje ligt zogezegd in een naburige winkel met postpunt. “Eens ter plaatse, komt u erachter dat er nooit een pakje is geweest”, zegt de politie. De bedoeling is juist om mensen uit hun huis te lokken. Als de bewoner weg is, kan een inbreker zonder veel risico naar binnen.

De politie benadrukt met klem dat Bpost nooit telefonisch contact opneemt. “De postbode stopt een kaartje in de brievenbus”, zegt de politie. Een tweede tip: “Stel uzelf ook de vraag of u wel iets besteld heeft.”