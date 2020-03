Politie waarschuwt voor dieven die bejaarden viseren WHW

24 maart 2020

15u03 0 Brussel Op verschillende plaatsen in ons land zijn er dieven opgedoken die het gemunt hebben op oudere of andere kwetsbare mensen. De lokale politie van de zone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) vraagt dan ook om geen onbekenden binnen te laten en hen meteen te verwittigen als er iets verdachts wordt opgemerkt of als iemand slachtoffer wordt van dergelijke feiten.

“Een of meerdere personen gaan langs bij de ouderen om zogenaamd te controleren of ze het goed maken met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en om te kijken of de maatregelen opgevolgd worden”, klinkt het bij de politie.“Nadat deze individuen het vertrouwen hebben gewonnen, betreden ze de woning om uiteindelijk diefstal te plegen.”

De politie vraagt dan ook om geen onbekenden binnen te laten en hen meteen te verwittigen als er iets verdachts wordt opgemerkt of als iemand slachtoffer wordt van dergelijke feiten. “Wees waakzaam en licht uw ouders, grootouders en buren hierover in”, klinkt het nog.