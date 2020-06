Politie voert actie tegen verwijten van racisme en geweld: “Stop met die politiebashing” Stephanie Romans

19 juni 2020

13u18 36 Brussel Honderden Brusselse politiemensen hebben hun boeien op de grond gegooid uit protest tegen verwijten van racisme en fascisme. “We zijn dat beu”, zegt een politie-inspecteur. “Wij zijn geen homofoben. Geen racisten. Wij doen gewoon ons werk.”

Op het plein tegenover het Jusitiepaleis stonden vrijdag honderden agenten schouder aan schouder, klaar om hun handboeien en oranje armbanden symbolisch op de grond te gooien. Ze deden dat na een stroom berichten in de pers en op sociale media waarin de politie commentaar krijgt op interventies.

“Ze noemen ons racisten, fascisten, homofoben ... Die politiebashing, we zijn het beu”, zegt inspecteur Vincent De Clercq van de lokale politiezone Brussel-Noord. “Sinds de dood van George Floyd in de Verenigde Staten, worden de Belgische agenten over dezelfde kam geschoren. Dat is niet eerlijk. Wij hebben niéts te maken met de Amerikaanse politie. Zoals zij kunnen en mogen tussenkomen, dat mogen wij niet. Stop dus met ons allemaal over dezelfde kam te scheren.”

De Clercq is een van de weinige agenten die een verklaring wil doen aan de media. Veel politiemensen nemen het de pers kwalijk dat er zoveel aandacht is voor beschuldigingen van politiegeweld. De Clercq verwijst naar een gevoelige zaak uit zijn eigen politiezone: die van het EU-parlementslid Pierrette Herzberger-Fofana, een Duitse vrouw van Afrikaanse origine. Zij nam onlangs een advocaat omdat ze naar eigen zeggen hardhandig werd aangepakt door de politie, toen ze de aanhouding van twee Afrikaanse jongens filmde met haar smartphone.

“Haar versie van de feiten werd meteen neergezet als de waarheid", zegt De Clercq. “Ik ga niet zeggen of zij gelijk of ongelijk heeft. Maar mijn collega’s zijn al veroordeeld terwijl het onderzoek nog bezig is.”

“Als agenten over de schreef gaan, dan verdienen zij natuurlijk straf”, vindt De Clercq. “Maar dat is echt een minderheid. De meerderheid doet gewoon goed werk.” Die agenten voelen zich onterecht geviseerd: “We hebben tijdens de coronacrisis hard gewerkt. En toch krijgen we bij veel interventies commentaar van omstaanders, mensen filmen... Het minste incident wordt meteen uitvergroot. Dat is te veel. C’est trop.”

De actie werd georganiseerd door de Police Unifying Movement (PUM), een beweging van politieagenten die zich verenigden op Facebook. Agenten in Charleroi, Luik, Seraign en Namen voerden tegelijk actie.