Politie voert 14 huiszoekingen uit in kader van drugsdossier: 15 personen aangehouden

11 december 2019

11u50 2 Brussel De federale politie heeft in samenwerking met verschillende Brusselse politiezones woensdagochtend en in de loop van de namiddag zo’n 14 huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een drugsdossier. De actie reikte volgens onze informatie van het Waalse La Hulpe tot Aalst en liep doorheen verschillende Brusselse gemeenten.

Aan de actie namen zo’n 180 politieagenten deel. In Oudergem is de politie vanochtend binnengevallen in een woning in de Pierre Schoonjansstraat. Dat bevestigt het Brussels parket. Ook in Schaarbeek en Vorst werden cannabisplantages ontdekt en ontmanteld. Volgens onze info zou het vooral gaan om kleine plantages van 100 tot 400 plantjes.

Tijdens de huiszoekingen werden 7 cannabisplantages ontdekt en 2.586 cannabisplanten werden in beslag genomen. Daarnaast werd er 14 kg cannabis aangetroffen die klaar was voor verkoop. 4 wagens en een grote som geld werden eveneens in beslag genomen.

Volgens het Brussels parket werden 15 personen van hun vrijheid beroofd en zullen ze in de loop van de namiddag verhoord worden door de politiediensten. Na verhoor zal de onderzoeksrechter oordelen over hun eventuele verdere aanhouding.