Politie vindt verboden wapens en vals geld na ruzie in Anderlechts hotel Stephanie Romans

03 juli 2020

11u32 0 Brussel Twee mannen hebben vorige week zaterdag geprobeerd een man te overvallen in het Van Belle-hotel in Anderlecht. De politie vond bij het onderzoek in de hotelgarage verboden wapens, waaronder een taser en een wapenstok. In de vluchtwagen van de verdachten zat vals geld.

De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Vorst/Sint-Gillis) werd zaterdag 27 juni opgeroepen voor een gewelddadige overval in het hotel Van Belle in Anderlecht. Na een ruzie tussen verschillende hotelgasten was het daar tot een gewelddadige confrontatie gekomen.

Een politieploeg trof ter plaatse een man aan op de grond. Hij had een gebroken been. Twee andere mannen probeerden intussen met hun wagen te vluchten, maar konden tegengehouden worden voor ze de hotelgarage konden verlaten. In hun auto vond de politie verschillende verboden wapens, waaronder een taser en een telescopische wapenstok. Ook lag in de wagen een metalen koffer met valse biljetten van 100 euro en een hoop blanco biljetten.

De twee opgepakte mannen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De politie voert verder onderzoek om de juiste toedracht van de feiten te achterhalen.