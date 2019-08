Politie vindt meer dan 8.000 euro bij dealer die afhangt van OCMW JCV

28 augustus 2019

11u21 0 Brussel De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft zaterdag een huiszoeking uitgevoerd bij een verdachte drugsdealer. Daarbij vond de politie niet alleen drugs, maar ook meer dan 8.200 euro in cash geld. De 21-jarige man is nochtans afhankelijk van het OCMW.

De politie hield in de vroege uurtjes van 24 augustus een wagen tegen op de Regentschapslaan in Brussel. De agenten roken een sterke marihuanageur in de wagen. Toen ze het voertuig doorzochten vonden ze 22 pakketjes met marihuana, 110 euro in cash en een betaalterminal.

De politie voerde daarop een huiszoeking uit bij de 21-jarige man. Daarbij vonden ze twee verstopte bundeltjes bankbiljetten: een verborgen in een boekenplank en een ander onder een deken. In totaal vonden de agenten 8.295 euro.

De jongeman is goed gekend bij de politie en is afhankelijk van het OCMW. Hij is ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.