Politie vindt 700 gram cannabis in kelder JCV

16 juni 2020

15u03 0 Brussel De politie heeft een 29-jarige op heterdaad betrapt bij de verkoop van cannabis. Bij een huiszoeking vonden de agenten nog 714 gram cannabis en benodigdheden om de drug te kweken.

De verdachte was al gekend voor drugsmisdrijven en was op het moment van zijn arrestatie vrij onder voorwaarden. In zijn woning in de Kloosterstraat in Laken vonden de agenten naast de drugs ook warmtelampen, een kweektent, een precisieweegschaal en zakjes. Een groot deel van de drugs in de woning werd teruggevonden in een vals plafond in de kelder.

De man is ter beschikking gesteld van het parket. Hij kreeg ook een pv voor het niet naleven van de voorwaarden van zijn invrijheidstelling.