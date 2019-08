Politie vindt 68 dieren in studio van 35 vierkante meter JCV

05 augustus 2019

12u49 34 Brussel De politie van de zone West heeft bij een interventie op een studio in Jette tientallen dieren in beslag genomen. De huiszoekingen kwamen er nadat buren hadden geklaagd hadden over een niet te harden stank.

De politie trof vrijdag bij een controle in een appartement op de Odon Warlandlaan 68 dieren aan in een studio van amper 35 vierkante meter. Het ging om onder meer honden, duiven, cavia’s, schildpadden en vissen. 22 van de dieren zijn door de politie in beslag genomen en overgebracht naar een ander onderkomen.

De dieren werden al eens gevonden bij een eerste controle eind juni. Veel dieren leven er in erbarmelijke omstandigheden. “De kooien waren op elkaar gestapeld tegen elke muur van de studio evenals boven het keukenmeubilair en op het terras”, zegt Johan Berckmans van de politiezone Brussel-West. “Op het balkon stonden konijnen en cavia’s, zonder eten of drinken.”

De bewoners kregen toen de kans om hun zaken op orde te brengen, maar veel verbeterde er niet. Daarom voerde politie afgelopen vrijdag opnieuw een huiszoeking uit en nam ze 22 van de dieren in beslag. Het gaat onder meer om 10 kittens die opeengepakt zaten in een koffer en volledig uitgeput waren. Daarnaast nam de politie ook 3 duiven, 2 konijnen, 4 cavia’s, 2 landschildpadden en een waterschildpad in beslag. De kittens werden opgevangen door de vzw ‘Vrije Katten’ en de schildpadden gingen naar Pairi Daiza. De rest van de dieren werd opgevangen in het centrum van Veeweyde in Anderlecht.

De andere dieren zijn nog steeds in het appartement. De bewoners van de studio krijgen nu opnieuw de tijd om alles in orde te brengen. Het koppel dat in de studio woont, is gekend bij de politie. “Ze zijn onderworpen aan alternatieve detentiemaatregelen”, zegt Berckmans. “Volgens hen ging het om dieren die ze op straat hadden gevonden of huisdieren van vrienden die ze opvingen in hun huis. We hebben nu proces-verbaal werd opgesteld en aan het Parket van Brussel overgemaakt. We zullen samen met de andere betrokken diensten de situatie blijven opvolgen.”