Politie vat verschillende straatracers in Brussel: “Als je ze in je buurt opmerkt: bel dan naar 112” Margo Koekoekx

01 juni 2020

16u35 3 Brussel Verschillende straatracers zagen hun auto getakeld worden. Afgelopen weekend konden meerdere racers gevat worden. “Zaterdagvoormiddag waren het twee wagens in een trouwstoet, ‘s avonds was het op het Heizelplateau te doen. We merken het fenomeen weer meer en meer op”, bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. “Als je ze in je buurt opmerkt: bel dan naar 112.”

Een populaire plek is blijkbaar het Heizelplateau. Daar zagen zaterdag maar liefst vijf bestuurders dat hun voertuigen in beslag werden genomen. “Drie van de voortuigen werden gerechtelijk in beslag genomen, twee andere enkele administratief”, vult Van De Keere aan. Zondagavond was het Heizelplateau opnieuw een racebaan, deze keer werd een motor gerechtelijk in beslag genomen.

Het gaat niet enkel om het straatracen zelf maar ook over de andere overtredingen die het gevolg worden. “En de veiligheid van de omstaanders. Zaterdagavond kwam een wagen met zeer hoge snelheid naar beneden. Toen die vol in de remmen moest gaan voor voetgangers die over het zebrapad overstaken. Op dat moment kan je alleen maar hopen dat de bestuurder op tijd in de remmen gaat. Het ABS-syteem ging af en de voetgangers kwamen er met de schrik vanaf”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere.

Zaterdagochtend gingen ook al twee bestuurders aan het rodeorijden tijdens een trouwstoet op de Antwerpsesteenweg in Brussel.

Eerste hulp bij straatracers

“We zien ook vaak meldingen op Twitter van mensen die straatracers in hun eigen buurt vaststellen, maar op die manier kunnen we daar weinig aan doen”, zegt Van De Keere. Wat je dan wel kan doen? “Ofwel bel je meteen naar 112, of je installeert de 112-applicatie en kan daar meteen melding maken. Dat laatste is eigenlijk nog het snelst en meest praktische.”