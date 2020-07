Politie valt binnen bij Schaarbeekse dealers Stephanie Romans

08 juli 2020

19u51 1 Brussel De politie is woensdag binnengevallen op verschillende adressen op en rond het Eugène Verboekchovenplein in Schaarbeek. De lokale politie zegt dat de huiszoekingen kaderen in een drugsonderzoek. Het is nog niet duidelijk of daarbij personen zijn opgepakt en hoeveel.

“De huiszoekingen zijn er gekomen na herhaalde observaties en nadat buurtbewoners drugdeals in de buurt hadden gesignaleerd", zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. “De operatie is begonnen rond 17.30 uur en was kort na 19.00 uur afgelopen. Alles is zonder incidenten verlopen.”

Het Brusselse parket geeft pas donderdag meer uitleg over het onderzoek. Volgens gerechtelijke bronnen is er geen enkele link met de schietpartij die zich afgelopen weekend heeft voorgedaan in Vorst. In dat onderzoek zijn vandaag twee verdachten opgepakt.