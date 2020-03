Politie treft dertien zakjes cocaïne en taser aan bij huiszoeking SHVM

05 maart 2020

15u57 0 Anderlecht Twee mannen zijn door de politiezone Brussel Zuid opgepakt nadat de politie tijdens een huiszoeking drugs, geld en een wapen aantrof. Het duo werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Een ploeg van de Koban Virtus, de buurtpolitie van de zone Brussel Zuid, merkte op 3 maart rond 17 uur een groep individuen op tijdens een patrouille. Een van hen gedroeg zich verdacht. Hij bedekte namelijk meteen z’n gezicht met een nekwarmer.

De politie besliste hierop een identiteitscontrole uit te voeren. Op het moment dat de individuen de agenten opmerkten, zetten ze meteen de vlucht in naar het Peterbospark. Eén van hen werd snel gevat terwijl hij probeerde zijn toevlucht te zoeken in één van de gebouwen. Een tweede werd kort daarna onderschept in de bijgebouwen van één van de blokken van het Peterbospark.

Op de plaats van de achtervolging troffen de agenten dertien zakjes met cocaïne aan, samen met zo’n 880 euro in contanten. Tijdens de huiszoeking bij één van de verdachten werd ook een aanzienlijke som geld gevonden, evenals een taser en een gsm.

Een van de betrokkenen zou reeds gekend zijn bij de juridische diensten voor handel in verdovende middelen. Het duo werd ter beschikking gesteld van het Parket van Brussel.