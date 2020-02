Politie treft 7,5 kilo drugs aan bij arrestatie drugsdealers SHVM

28 februari 2020

18u12 0 Laken Twee mannen zijn op 20 februari in Laken gearresteerd op verdenking van het dealen van drugs. Tijdens hun arrestatie kon de politie zo’n 7,5 kilogram drugs, waaronder cocaïne en heroïne, aantreffen. Het duo werd onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De lokale recherche van Laken viel op 20 februari 2020 een caféetje in Laken binnen. De politie kon er twee mannen arresteren, de 33-jarige A.A. en de 27-jarige M.H., die op dat moment drugs aan het verkopen waren. Tijdens hun arrestatie trof de recherche in hun flat, die vlakbij het café gelegen is, zo’n 215 gram cocaïne aan, samen met 2,6 kilogram heroïne en ongeveer 4,5 kilogram aan versnijdingsmiddelen. Daarnaast werd er nog een kleine hoeveelheid hasj gevonden en verschillende weegschalen. Verder werd nog een bedrag van 710 euro aangetroffen.

De verdachte A.A. was daarnaast in het bezit van vervalste Sloveense documenten, waaronder een identiteitskaart en een rijbewijs.

Alle middelen werden zowel op de zolder van hun schuilplaats verstopt, als onder het bed van de verdachten en op een plank in een slaapkamer. De twee werden onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Een verdachte blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de zaak. De andere verdachte meent dat hij af en toe iets verkocht.