Politie treft 13,2 kg khat aan in woning koppel: twee personen onder aanhoudingsbevel SHVM

20 januari 2020

15u47 1 Brussel De politiezone Brussel Zuid heeft op vrijdag 17 januari maar liefst 13,2 kilogram khat, een Oost-Afrikaanse drug, aangetroffen in de woning van een koppel in Brussel. Dat meldt het parket van Brussel. Twee mensen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Sinds oktober 2019 liep er bij de politiezone Brussel Zuid een onderzoek naar de verkoop van khat. Naar aanleiding daarvan hield de politie afgelopen vrijdag drie huiszoekingen in Brussel. Daarbij konden de speurders van de lokale recherche vier mensen arresteren en werd er in totaal zo’n 13,2 kilogram khat aangetroffen.

Twee verdachten werden na verhoor vrijgelaten. Twee andere werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vervolgens aangehouden op verdenking van het bezit en de verkoop van verdovende middelen. Volgens het parket blijft het duo de feiten ontkennen.

Khat is een drug die voornamelijk gebruikt wordt in Oost-Afrika, voornamelijk Yemen. De drug is er legaal.