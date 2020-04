Politie treft 1,6 kilogram heroïne aan in woning SHVM

29 april 2020

10u12 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel-Noord (Schaarbeek/Evere/ Sint-Joost-ten-Node) heeft in een woning 1,6 kilogram heroïne aangetroffen nadat een van de twee bewoners betrapt werd op drugverkoop op de openbare weg. Met de opbrengst van de drugs werd de huur van de woning betaald.

Het was de BJC Targeting van de politiezone Brussel-Noord die op maandag 27 maart rond 14 uur een persoon op heterdaad konden betrappen op de verkoop van drugs op de openbare weg. De man, B.R., werd onmiddellijk gearresteerd.

Huur

Volgens de politie kaderde de aanhouding in een onderzoek dat de politiezone had opgestart in verband met drugverkoop in Schaarbeek. Na de arrestatie werd dan ook overgegaan tot een huiszoeking in de Alexandre Markelbachstraat, de verblijfplaats van een tweede verdachte, D.N. Tijdens de huiszoeking, in het bijzijn van de tweede verdachte, trof de politie 1,6 kg heroïne aan, samen met 650 euro, een precisieweegschaal en verschillende gestolen gsm’s. Ook vals geld en een verboden wapen werden er in beslag genomen. D.N. bracht de eerste verdachte onder in de woonst en betaalde de huur met het geld van de drugsverkoop van B.R.

De twee verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket die een onderzoeksrechter vorderde. B.R. werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en DN werd onder voorwaarden vrijgelaten.