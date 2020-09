Politie stelt inbeslaggenomen wapens tentoon: “Veel wapens slecht onklaar gemaakt” Stephanie Romans

11 september 2020

12u28 2 Brussel Het merendeel van de 347 wapens die het federaal parket dinsdag in beslag nam Het merendeel van de 347 wapens die het federaal parket dinsdag in beslag nam in een onderzoek naar illegale wapenhandel, voldoet niet aan de wapenwetgeving. Driekwart van de wapens was slecht onklaar gemaakt, illegaal in ons land of gekocht zonder vergunning.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Semi-automatisch oorlogstuig, tientallen handvuurwapens en jachtgeweren om olifanten mee te schieten. Ze lagen vrijdagmorgen uitgestald bij de federale politie. Het gerecht toont het resultaat van zestien huiszoekingen op adressen in Brussel en Waals-Brabant, waar speurders beslag legden op honderden vuurwapens.

“Sommige wapens zijn via internet gekocht, andere zijn verhandeld onder verzamelaars”, zegt parketwoordvoerder Eric Van Duyse. “Het merendeel blijkt na onderzoek niet wettelijk in orde te zijn. Veel wapens zijn slecht of niet gedemilitariseerd. Ze zijn bijvoorbeeld wel onklaar gemaakt, maar je kan die aanpassing makkelijk ongedaan maken.”

(Lees verder onder de foto)

Andere wapens zijn volledig illegaal in België, zoals automatische vuurwapens. “Voor sommige ‘legale’ wapens ontbraken de juiste vergunningen", zegt Van Duyse.

Porches en Rolex

Behalve wapens nam de politie ook auto’s, waaronder een Mclaren en twee Porsches, en dure Rolexen in beslag. “Het onderzoek gaat in de eerste plaats over illegale wapenhandel. Maar we onderzoeken nu of deze voorwerpen verkregen zijn dankzij criminele feiten.”

Vijf personen, waaronder een Brusselse politiecommissaris, zijn in verdenking gesteld van illegale wapenhandel. Drie verdachten zitten nog in de cel. Een persoon is bovendien ook verdacht van heling en witwassen.