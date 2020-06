Politie staat voor raadsel na dood Eric (54): “Met wie had hij ruzie?” Stephanie Romans

25 juni 2020

17u10 0 Brussel De politie is op zoek naar informatie over de dood van Eric Laurent (54). Hij werd op 23 juni dood gevonden zijn appartement in de Kandelarenstraat, in de Marollen. De politie denkt dat hij overleed aan de gevolgen van een gevecht en wil daar graag meer over weten.

De politie roept iedereen die Eric Laurent heeft gekend en nuttige informatie kan hebben op om zich te melden bij de speurders. De onderzoekers willen graag weten hoe hij precies is overleden.

Vermoedelijk raakte Laurent enkele dagen voor zijn dood betrokken bij een ruzie. Hij zou overleden zijn aan de verwondingen die hij tijdens die ruzie opliep. Om de precieze omstandigheden van het overlijden te kunnen bepalen, zijn de speurders op zoek naar personen die Eric Laurant hebben gezien tussen 18 en 23 juni 2020. Ook is de politie op zoek naar de personen met wie Eric Laurent een handgemeen zou gehad hebben.

Wie meer weet, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via het online tipformulier. Discretie wordt verzekerd.