Politie spoot achteraf antitraangasmiddel in ogen activist SRB

14 oktober 2019

12u05 52 Brussel Op sociale media circuleert een bericht van de activist die pepperspray in zijn gezicht kreeg terwijl hij geboeid op de grond lag. In de post schrijft Jean-Christophe Laming Vanheck dat de politie enkele seconden later antitraangasmiddel in zijn ogen spoot. Dat is ook te zien op een uitgebreidere versie van de video, die VTM Nieuws vanmiddag uitzond.

Na de klimaatbetoging van Extinction Rebellion van zaterdag 12 oktober, ontstond er heel wat heisa rond een beeld waarop een geboeide activist te zien is. De agenten duwen hem tegen de grond en spuiten een product in zijn ogen. Op de beelden lijkt het erop dat het om pepperspray gaat.

Verschillende profielen delen het bericht van het ‘slachtoffer’. De man zelf is voorlopig onbereikbaar voor commentaar, maar dit staat te lezen in de post: “De agenten gebruiken een product tégen traangas, omdat ik enkele seconden daarvoor pepperspray in mijn ogen kreeg. Laten we duidelijk blijven, situaties kritischer benaderen en niet meteen onze zintuigen volgen. Een van de agenten was ook heel vriendelijk, begripvol en menselijk.”

Voor de duidelijkheid: de metalen spuitbus met de gele knop in de eerste beelden is pepperspray. Het product dat een agent enkele seconden later in de ogen van de activist spuit is een antitraangasproduct. De politie draagt dat bij zich voor eigen gebruik en om anderen te helpen. Naar alle waarschijnlijkheid doelt Laming Vanheck in zijn post op dat tweede middel.

Wettelijk is het gebruik van pepperspray verboden als iemand al overmeesterd is. De Brusselse politie doet nog steeds onderzoek naar het gebruik van pepperspray. Minstens één ander incident dat op foto is vastgelegd wordt ook bekeken.

