Politie sluit vijf nagelshops in Centrumgalerij na vermoedens van mensenhandel SHVM

17 oktober 2019

18u10 1 Brussel De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene voerde op 11 oktober een multidisciplinaire controle uit in 21 nagelshops in de centrumgalerij in Brussel. Daarbij werden 5 shops gesloten omdat ze illegalen en tevens minderjarigen aan het werk zetten. Dat bevestigt het parket.

De actie verliep in samenwerking met verschillende afdelingen waaronder het Arbeidsauditoraat, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid, de FOD Financiën en de dienst Stedenbouw van de stad Brussel. De politiezone controleerde 21 shops op sociaal en fiscaal vlak, omdat er vermoedens waren van fraude, maar ook het gebruik van verboden producten en zelfs mensenhandel. Daarnaast werd ook de hygiëne gecontroleerd.

In totaal werden 59 personen gecontroleerd waaronder 7 personen illegaal in België verbleven en 2 mensen minderjarig waren. In het kader van het onderzoek maakten de sociale partners een 60-tal pv’s op. Daarnaast werden bijna 3.000 potjes nagellak in beslag genomen die niet aan de Europese normen voldeden en te veel oplosmiddel bevatten.

Het parket geeft mee dat er nog werk aan de winkel is, maar dat de situatie al een stuk verbeterd is.