Politie sluit shishabar nadat bewoner CO-vergiftiging oploopt SHVM

21 oktober 2019

08u41 2 Laken Een shishabar in Laken moest zondag zijn deuren sluiten nadat een bewoner in het gebouw een lichte CO-vergiftiging opliep. Wanneer de bar opnieuw opent, is niet bekend.

Zondag stuurde de Brusselse brandweer een ziekenwagen uit nadat een man in zijn woonst viel. Bij aankomst bleek dat de val niet zo onschuldig was. Het slachtoffer liep namelijk een CO-vergiftiging op.

De CO zou afkomstig zijn van de shishabar die zich op het gelijkvloers bevindt, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. De uitbaters waren er houtskool aan het verwarmen terwijl de deur naar de trappenhal openstond. De ruimte was niet genoeg verlucht waardoor er CO ontstond. Na controle bleek dat de bar zelf ook niet genoeg geventileerd werd, waarop de politie besloot om de bar te sluiten.

Wanneer de bar opnieuw mag openen, is nog niet bekend.