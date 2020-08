Politie sluit krantenwinkel vanwege stiekeme bierverkoop: “Klanten moesten blikjes verstoppen in hun mouw” Stephanie Romans

24 augustus 2020

17u47 1 Brussel Een krantenwinkel in Schaarbeek moet de deuren sluiten omdat er ‘s nachts alcohol te krijgen was ondanks een verbod. Klanten moesten bierblikjes verstoppen in hun mouw.

De burgemeesters van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node vaardigden vorige week een verbod uit op de verkoop van alcohol tussen 22 uur en 9 uur. In de eerste helft van juli was er veel overlast aan nacht- en krantenwinkels die laat openbleven en mensen alcohol verkochten. Drinken op straat werd eerder al verboden door de overlast, daarna volgde dus ook een verkoopverbod voor àlle winkels, behalve restaurants, drankgelegenheden en bezorgdiensten.

Alvast één krantenwinkel had die boodschap niet begrepen want in de nacht van zondag op maandag merkten politieagenten in burger op dat een krantenwinkel in de Brabantstraat in Schaarbeek om 1.30 uur nog alcohol verkocht. De winkelier vroeg de klanten om bierblikjes te verstoppen in hun mouw. Hij wist dus goed dat er een verbod gold.

De politie stelde een proces-verbaal op en ging over tot de sluiting van de winkel. Burgemeester Cécile Jodogne kan bijkomende sancties opleggen.