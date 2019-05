Politie sluit gele hesjes in aan Noordstation, al 32 arrestaties JCV

26 mei 2019

14u01 0 Brussel De Brusselse politie sluit enkele honderden betogende gele hesjes in aan het Noordstation. De ordetroepen zijn massaal ter plaatse, onder meer met een waterkanon. Bij enkele opstootjes moest de politie al traangas inzetten.

Enkele honderden gele hesjes gaven gevolg aan de oproep om op de dag van de Europese verkiezingen te protesteren tegen wat ze de “Europese dictatuur” noemen. Voor de betoging was geen toelating gegeven.

Volgens de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene zijn er 250 aanwezigen op de betoging, onder hen veel Fransen. De politie wou de betogers niet de stad laten intrekken en heeft hen daarom ingesloten op het Simon Bolivarplein.

Zware onlusten blijven voorlopig uit, al wordt er af en toe wat vuurwerk afgestoken. De politie zette wel al traangas in bij enkele kleinere opstootjes. Een cameraploeg ter plaatse werd lastig gevallen.

De politie heeft al 32 mensen opgepakt en is bezig met de ontruiming van het plein. De betogers worden in kleine groepjes of individueel aangehouden en weggevoerd.