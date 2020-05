Politie schreef sinds lockdown 144 pv’s uit voor agressie tegen agenten SHVM

18 mei 2020

13u09 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft sinds 13 maart maar liefst 144 processen-verbaal uitgeschreven in verband met agressie of respectloos gedrag tegen de politie. Dat schrijft de Franstalige krant La Capitale en wordt bevestigd door politiewoordvoerder Olivier Slosse.

Op 12 mei vond de politieraad plaats, waar door Brussels burgemeester Philippe Close bekend werd gemaakt dat er 144 processen-verbaal werden uitgeschreven van 13 maart tot 12 mei in verband met agressie en respectloos gedrag tegen de politie. “Er werd geen enkel proces-verbaal uitgeschreven voor een persoon die heeft gehoest, gespuwd of geniesd wanneer die besmet was met het coronavirus en zich er ook bewust van was”, zegt Olivier Slosse van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Wel werden er acht pv’s uitgedeeld voor personen die hoestten, spuwden of niesden met het doel om de ander te doen geloven dat hij of zij besmet was met het coronavirus.”

Verder werden er volgens Slosse nog eens twee pv’s uitgedeeld voor mensen die publiek of tijdens een interventie vertelden dat ze besmet waren, maar dat niet het geval was. “Een soort van moedwillige foutieve info over een nakend gevaar”, aldus Slosse.