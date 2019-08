Politie rukt massaal uit na melding van gewapende man in Sint-Joost HAA JCV

06 augustus 2019

22u03

Bron: Belga, eigen berichtgeving 8 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Noord is dinsdagavond op zoek geweest naar een man die na een vechtpartij gesignaleerd was met een vuurwapen. De politie kwam massaal ter plaatse. Het is nog altijd niet duidelijk waar de man nu is.



Het is niet duidelijk wat de bedoelingen van de man precies waren, maar er zijn alvast geen schoten gelost en er zijn geen gewonden gevallen. Er is ook geen sprake van een gijzeling, aldus het parket. Getuigen ter plaatse hadden dat eerst nog gemeld, maar dat bleek dus niet het geval.

De juiste omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk, maar volgens het parket was de politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) dinsdagavond opgeroepen voor een vechtpartij in de Linnéstraat in Sint-Joost-ten-Node. Die straat ligt in de prostitutiebuurt vlakbij het Noordstation. Bij aankomst van de agenten was er nog weinig te zien van die vechtpartij. Getuigen meldden de politie wel dat ze een man met een vuurwapen hadden gezien die een woning was binnengegaan. De agenten zijn vervolgens op zoek gegaan naar die man.

"Het is allesbehalve zeker dat hij iets kwaad in de zin had", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "Alleszins is er geen sprake van een gijzeling en heeft de man zich ook niet verschanst. De politie probeert nu meer duidelijkheid te brengen in de zaak.”

Waar de gesignaleerde man nu is, was dinsdagavond nog niet duidelijk.