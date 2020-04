Politie rolt verkoop van chirurgische maskers en alcoholgel op in winkel JCV

13 april 2020

15u28 0 Brussel De Brusselse politie is zondagmiddag binnengevallen in een winkel waar ontsmettende alcoholgels en chirurgische maskers werden verkocht. De politie nam de goederen in beslag en schonk ze aan het Sint-Pietersziekenhuis.

De inval kwam er na een tip. In de winkel troffen de agenten ontsmettende alcoholgels en chirurgische maskers aan. Die zijn momenteel voorbehouden voor het zorgpersoneel en mogen alleen door apothekers verkocht worden.

De goederen werden in beslag genomen en tegen de eigenaar van de winkel werd een proces-verbaal opgesteld. Alles wat in beslag genomen werd, ging meteen naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.