Politie rolt drugsbende uit Elsene op SHVM

10 maart 2020

11u57 0 Elsene In het kader van een onderzoek naar drugshandel, heeft de lokale recherche van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zes personen opgepakt. Dat meldt de politiezone vandaag. Bij huiszoekingen trof de politie een kleine 17.000 euro aan, samen met pilltjes XTC, cocaïne en marihuana. Drie verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket van Brussel, waarvan twee onder voorwaarden werden vrijgelaten.

Tijdens de arrestatie kon de politie een totaalbedrag van zo’n 3.000 euro terugvinden in de sportzak, jas en portefeuille van een van de verdachten: de 22-jarige S.D.S. uit Elsene. De man verklaarde dat het geld afkomstig was van een verhuizing waarbij hij zou geholpen hebben. De verdachte week uiteindelijk af van zijn verklaring en gaf toe dat het geld verdiend werd bij de verkoop van 150 gram cannabis in een appartement op het Boondaelsquare.

Daarop verrichtte de politie in het bijzijn van een drugshond twee huiszoekingen. De eerste huiszoeking vond plaats in het appartement waar S.D.S. cannabis had geleverd. Daar stuitte de recherche op elf pilletjes XTC, 185 gram cannabis, 27 gram cannabishars en 1,6 gram cocaïne. Verder lagen er kleine zakjes die dienden als verpakkingsmateriaal. De zakjes waren vergelijkbaar met de zakjes die in de woning van S.D.S. teruggevonden werden.

De tweede huiszoeking ging door in de woning van S.D.S. Ook daar werd zo’n 25 gram cannabis aangetroffen, samen met het verpakkingsmateriaal en het voertuig dat gebruikte werd bij de levering van de drugs. Naast de 3.000 euro die eerder werd ontdekt, lag er nog zo’n 11.575 euro cash in de woning van S.D.S.

Drie van de zes gearresteerden, waaronder de 22-jarige S.D.S., de 24-jarige D.A. en de 23-jarige B.B., werden ter beschikking gesteld van het Brussels parket en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee onder hen werd vrijgelaten onder voorwaarden, een verdachte werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst.