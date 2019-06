Politie rolt bende brandkastdieven op JCV

25 juni 2019

17u18 0 Brussel De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft in de nacht van zondag op maandag een bende opgerold die zich specialiseerde in brandkastkraken. De acht verdachten zouden over heel België een 50-tal feiten gepleegd hebben.

Dat laat het parket Halle-Vilvoorde dinsdag weten. De bende was al enkele maanden actief. “Sedert eind februari 2019 pleegde een rondtrekkende dadergroepering van Kosovaarse origine inbraken in handelszaken en fastfoodrestaurants”, aldus het parket. “De verdachten pleegden de feiten door met zware middelen een gat in het dak of de muur te maken, die hen rechtstreeks toegang verschafte tot het bureau waar de brandkast gestald stond. De feiten werden steeds gepleegd tijdens de nacht.”

Zondagnacht kon de FGP Halle-Vilvoorde uiteindelijk acht mannen oppakken bij een reeks huiszoekingen in Grimbergen, Sint-Joost-ten-Node, Evere en Schaarbeek. De acht werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Brussel, die hen onder aanhoudingsbevel heeft geplaatst.