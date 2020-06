Politie reageert op ophef: “Dit was geen ‘knie-op-hals’-arrestatie” Stephanie Romans Wouter Hertogs

12 juni 2020

19u33 0 Brussel De foto van een knie-in-nek-arrestatie in Brussel zijn volgens de politie niet wat het lijkt. Op een foto ziet het eruit als de arrestatie van George Floyd: een knielende agent bovenop een arrestant. De Brusselse politiezone onderzocht de arrestatie en concludeert dat de agent zijn knie niet in de hals van de verdachte zette: “Hij zet zijn knie op de schouder en leunt niet met zijn volle gewicht.”

Getuigen van de arrestatie waren geschokt door de manier waarop de betrokken politieagenten een jongen op de grond hielden. De politie achtervolgde een groepje jongeren dat stenen wilde gooien naar agenten. In de Wolstraat trokken ze een verdachte van zijn fiets. Een fotograaf die getuige was, maakte een foto van de arrestatie. Hij was geschrokken, omdat de aanpak zoveel leek op de arrestatie van de zwarte Amerikaan George Floyd, die stierf doordat een agent zijn knie minutenlang in zijn nek drukte.

Speciale eenheid

De politie analyseerde bewakingsbeelden van de arrestatie: “Uit die beelden blijkt duidelijk dat de politieagent één knie op de grond had en de andere op de schouders van de gearresteerde”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. “Dat is een arrestatiemethode die de bewegingsvrijheid tijdens het handboeien beperkt en die niet het volledige gewicht van de politieagent op de gearresteerde plaatst, en dus zeker niet op een fragiel deel van zijn lichaam.”

“Verder willen wij er ook op wijzen dat de politieman lid is van de gespecialiseerde bijstandseenheid”, zegt Van de Keere. “Dat is een speciaal opgeleide eenheid. De agent is tevens monitor ‘geweldsbeheersing zonder vuurwapen’. We hebben het hier dus over iemand met een bijzondere ervaring in controle- en arrestatiemethoden.”