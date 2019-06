Politie pakt vrouw op met cocaïne op zak JCV

13 juni 2019

16u03 0 Brussel De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft woensdag een 39-jarige vrouw opgepakt met 4,5 gram cocaïne op zak. De verdachte is al bekend in 16 andere dossiers.

De vrouw werd opgepakt in een horecazaak op de Lang-Levenstraat in Elsene. De agenten troffen in haar handtas twee zakjes cocaïne en een kleine hoeveelheid marihuana aan. Aan de voeten van de verdachte vond de politie een zakje met nog eens 9 extra dosissen. In totaal had de verdacht 4,5 gram cocaïne op zak.

De 39-jarige vrouw is illegaal in het land en kreeg eerder al een bevel om het grondgebied te verlaten. Ze is ook al gekend in 16 andere dossiers. De vrouw is overgedragen aan het gerecht.