Politie pakt verdachte op in drugsdossier die al drie jaar gezocht werd JCV

09 juni 2020

14u23 0 Brussel De politie heeft afgelopen zaterdag in laken twee personen opgepakt in een drugsdossier. Een van de twee stond al drie jaar geseind.

De politie viel zaterdag binnen in de woning van een van de verdachten. Tijdens die operatie werd ook een andere verdachte gesignaleerd. Hij zou vanop zijn fiets drugs verkopen in de Paviljoenwijk in Schaarbeek.

Tijdens de huiszoeking werd er zowel geld als drugs teruggevonden. Het gaat om meer dan 3.300 euro, 440 gram heroïne en 92 gram cocaïne, welke in beslag zijn genomen door de politie.

Beide verdachten werden zondag ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter en zijn aangehouden.