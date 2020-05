Politie pakt 21 mensen op bij twee manifestaties in Vorst en Sint-Gillis Robby Dierickx

02 mei 2020

15u53 1

De lokale politie van de zone Brussel-Zuid heeft vrijdag 21 mensen opgepakt bij twee manifestaties in Sint-Gillis en Vorst waarbij de regels rond social distancing niet gerespecteerd werden. “Een eerste bijeenkomst vond vrijdagmiddag plaats aan de gevangenis van Vorst”, zegt Dorothée Cattrysse, woordvoerster van de zone Zuid. De manifestanten zouden er tegen de gevangenis geprotesteerd hebben. “Nadien moesten we ook ingrijpen tijdens een manifestatie in de Montenegrostraat in Vorst.” Die bijeenkomst zou te maken hebben gehad met de viering van 1 mei, de Dag van de Arbeid, al kan de politie dat niet bevestigen.

“In totaal werden 21 mensen opgepakt. De interventie van de politie verliep vlot. Er waren geen noemenswaardige incidenten”, besluit Dorothée Cattrysse.

Inmiddels werden de 21 opgepakte manifestanten alweer vrijgelaten.