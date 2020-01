Politie organiseert opnieuw infodag voor Brusselse zones JCV

02 januari 2020

15u05 3 Brussel De zes Brusselse politiezones houden op zaterdag 11 januari opnieuw een infodag voor aspirant-agenten. Nederlandstalige kandidaten kunnen daarbij een versnelde procedure doorlopen.

Op de infodag worden simulaties van de vaardigheidstesten doorlopen. Er zijn ook workshops en kandidaten krijgen meer info over de job van politieagent.

Nederlandstalige kandidaten kunnen via een zogenaamde ‘fasttrack’ proberen toetreden tot de politie. Dankzij die versnelde procedure leggen ze alle selectieproeven af op slechts twee weken tijd. De Brusselse politie is op zoek naar 60 kandidaten om via de versnelde aanwervingsprocedure aan te nemen.

Wie wil deelnemen aan de infodag moet zich voor 6 januari inschrijven. De infodag gaat door bij de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie op de Luchtmachtlaan in Etterbeek.