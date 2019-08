Politie opent vuur tijdens achtervolging in Brussel: bestuurder (29) overleden JCV

27 augustus 2019

08u02 20 Brussel De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft vanmorgen het vuur geopend tijdens een achtervolging op de Ninoofsesteenweg. Een auto zou daarbij op de politie ingereden zijn. De 29-jarige chauffeur van de wagen werd daarbij gedood.

Dat bevestigt het Brussels parket. De achtervolging begon rond 5 uur op de Diksmuidelaan in het centrum. De achtervolging begon toen de politie een voertuig met twee inzittenden wou controleren na een verkeersovertreding. Op de Ninoofsesteenweg zou de wagen hebben willen inrijden op de agenten. Die openden het vuur op de auto.



De bestuurder van de achtervolgde wagen raakte levensgevaarlijk gewond en bracht de wagen 300 meter verderop tot stilstand. In afwachting van de hulpdiensten hebben politieagenten het 29-jarige slachtoffer, een Fransman, proberen te reanimeren. Hij overleed terwijl hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere man aan boord van de wagen bleef ongedeerd en is opgepakt.



Het Brusselse parket werd verwittigd en een ballistisch expert is ter plaatse, evenals een wetsgeneesheer. Inmiddels is ook comité P aangesteld, zullen de bewakingscamera’s gecontroleerd worden en wordt de passagier verhoord. Door het incident is de Ninoofsesteenweg gedeeltelijk afgesloten ter hoogte van het Weststation.



Vorige week viel al een dodelijk slachtoffer tijdens een achtervolging in Brussel. De politie reed toen iets voor middernacht een 17-jarige jongen dood aan het Centraal Station.