Politie op zoek naar relschopper die tijdens protesten Anderlecht met dienstwapen aan de haal ging SHVM

15 april 2020

16u34 4 Brussel In het kader van de rellen in Anderlecht op zaterdag 11 april is de politie op zoek naar de 18-jarige jongeman Moeze Karoui uit Sint-Jans-Molenbeek. Karoui stal die bewuste dag een dienstwapen van de politie. De ordediensten vielen eerder al binnen in de woning van de man, maar die was daar op dat moment niet aanwezig.

Afgelopen zaterdag kwam de politie massaal ter plaatse op het Raadsplein in Anderlecht, waar op dat moment rellen aan de gang waren na het overlijden van de 19-jarige Adil tijdens een politieachtervolging. Tijdens die rellen wist een jongeman een dienstwapen uit een politievoertuig te bemachtigen. Na onderzoek blijkt het om de 18-jarige Moeze Karoui te gaan uit Sint-Jans-Molenbeek.

Beschrijving

Moeze Karoui is slank gebouwd en heeft donker haar. Hij heeft een snor en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trainingsbroek van het merk Nike, een zwarte vest met kap en zwarte baskets met witte zolen.

Als je Moeze Karoui hebt gezien of als je weet waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de politie. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu

Discretie wordt verzekerd.