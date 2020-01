Politie op zoek naar dader gewapende overval Sint-Agatha-Berchem SHVM

21 januari 2020

12u07 0 Sint-Agatha-Berchem De Federale politie is op zoek naar de dader van een diefstal met geweld in Sint-Agatha-Berchem. De feiten vonden plaats op donderdag 24 oktober 2019 omstreeks 09.40 uur in Keizer Karellaan.

Een voertuig parkeert zich vlakbij een woning. Vervolgens verschijnt een valse postbode op de bewakingsbeelden. Hij belt aan bij de woning en beweert een aangetekende zending te hebben. Twee personen stappen uit het voertuig en gaan naast de deur staan. Als de deur open is, dringen de daders de woning binnen. Het duo bedreigt twee slachtoffers met een vuurwapen en eisen geld.

Op een bepaald moment verlaat een van de daders de woning, maar die keert na enkele ogenblikken terug omdat politieagenten door de straat rijden. Op het ogenblik van hun vlucht komt een politiepatrouille tussen die de achtervolging inzet. Die leidt uiteindelijk tot de arrestatie van een van de verdachten.

Beschrijving

De onderzoekers zoeken nog naar de identiteit van de medeplichtigen die zijn ontsnapt. De eerste verdachte is van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij is rond de 35 jaar oud, ongeveer 1m80 lang en struis gebouwd. Hij droeg werkkledij met verfplekken en een gele vest.

De postbode heeft een Europees uiterlijk, is normaal gebouwd en ongeveer 1m70 lang. Hij had een onverzorgde, rosse baard en droeg een uniform van B-POST.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.