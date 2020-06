Politie op zoek naar 22-jarige vrouw die verdween in Molenbeek JCV

02 juni 2020

14u57 0 Brussel De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 22-jarige vrouw die een week geleden verdween nadat ze een jeugdverblijfcentrum verliet in Sint-Jans-Molenbeek.

De 22-jarige Caroline Cadin verliet op 26 mei tussen middernacht en 1 uur ’s ochtends het verblijfcentrum JES Sleep Inn in de Werkhuizenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. JES Sleep Inn is het verblijfcentrum van JES, een jongerenorganisatie actief in Brussel. Sindsdien is de vrouw niet meer gezien.

Caroline Cadin is 1m65 lang en slank. Ze heeft bruine ogen, volle wenkbrauwen en zwart, halflang haar. Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.