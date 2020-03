Politie ontruimt Maximiliaanpark om samenscholing te vermijden SHVM

19 maart 2020

16u34 0 Brussel De Brusselse politie is het Maximiliaanpark aan het ontruimen. Dat bevestigt Maïthe Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Philippe Close (ps).

Heel wat transmigranten troepten de afgelopen dagen samen in het Maximiliaanpark, ondanks het samenscholingsverbod. Zo zouden er afgelopen nacht zo’n honderd transmigranten in het park hebben geslapen. Daarop werd beslist om het park te ontruimen. “De bedoeling is om ervoor te zorgen dat de social distancing wordt gegarandeerd”, zegt Van Rampelbergh. “Er verblijven heel wat mensen en groepsbijeenkomsten worden niet toegelaten. Er werd dan ook aan hen gevraagd om de plaats te verlaten.” En dat gebeurde vandaag ook zonder enige incidenten. De meeste transmigranten die vandaag nog aanwezig waren in het park, wachtten naar eigen zeggen nog op de voedselbedeling. Maar die zou er vandaag niet meer komen.

“Uiteraard beseffen we ook dat deze mensen geen vaste verblijfplaats hebben, dus daar moet nog een oplossing voor gezocht worden”, aldus Van Rampelbergh. Het kabinet van bevoegd Brussels minister Alain Maron zoekt momenteel naar een geschikte oplossing. Volgens Pascal Devos, woordvoerder van Maron, kunnen de transmigranten vanavond terecht in een opvangcentrum. Vele transmigranten wachten momenteel voor het Blue Star-kantorencomplex in Haren, dat om 19.30 uur de deuren opent.