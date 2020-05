Politie ontdekt 382 gram cannabis en 2.730 euro in Franse wagen SHVM

20 mei 2020

15u52 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene pakte afgelopen zondag vier Fransen op nadat er in hun wagen zo’n 382 gram cannabis aangetroffen werd, samen met een bedrag van 2.730 euro en zeven gsm’s. De vier werden onmiddellijk gedagvaard.

In de namiddag van die bewuste zondag merkte de lokale politie een Franse wagen van het merk Fiat op in de Nijverheidsstraat in Brussel. Meteen viel het de patrouille op hoe zenuwachtig de vier inzittenden reageerden. Het oog van de patrouille viel onmiddellijk op een grinder. Daarop besliste de patrouille om een drugshond in te schakelen, die niet veel later op verschillende plekken in de wagen een hoeveelheid cannabis kon terugvinden, waaronder in een nep blikje frisdrank en onder de motorkap. Onder de motorkap werd werd 324 gram teruggevonden. Daarnaast zat er nog 40 gram verstopt in de koffer en een kleine hoeveelheid in de broekzak van een van de vier Franse mannen. Ook 7 gsm’s werden in beslag genomen, samen met een bedrag van 2.730 euro.

De vier werden ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, dat besloot hen meteen te dagvaarden.