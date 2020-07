Politie neemt voor 16.000 euro aan heroïne in beslag bij inval in drugspanden Stephanie Romans

17 juli 2020

17u39 0 Brussel Drie mannen zitten in de cel vanwege betrokkenheid bij de handel in heroïne en cocaïne. De politie arresteerde de verdachten na huiszoekingen in drugspanden.

Met een gespecialiseerde drugshond viel de politie woensdag binnen op de schuiladressen van de dealers: een appartement in Anderlecht en een in Sint-Joost-ten-Noode. Dat kwamen de speurders te weten door onderzoek naar de verkoop van harddrugs in Neder-over-Heembeek, dat vorige maand werd opgestart.

Bij de huiszoekingen trof de politie zoals verwacht drugs aan. De speurders namen in totaal 803 gram heroïne in beslag met een straatwaarde van 16000 euro. Een deel van de drugs was zelfs al klaargemaakt voor de verkoop. Verder namen ze 6 gram cocaïne, 1250 euro cash, twee weegschalen en vijftien gsm’s in beslag. De Volkswagen waarmee de dealers hun drugs vervoerden is in beslag genomen.

De politie heeft vier twintigers opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Drie mannen moeten langer in de cel blijven.