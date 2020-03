Politie neemt vijf buitenlandse voertuigen in beslag wegens inbreuken op coronaregels JCV

27 maart 2020

15u52 0 Brussel Sinds de afkondiging van de coronamaatregelen op 19 maart heeft de politie van de zone Noord al vijf voertuigen van buitenlanders in beslag genomen die zonder geldige reden op het grondgebied van de zone waren. Er werden ook al 572 GAS-boetes uitgedeeld voor het niet-respecteren van de maatregelen.

Drie voertuigen werden donderdag tegengehouden in Evere en Schaabeek, terwijl er vrijdag nog eens twee in Schaarbeek tegen de lamp liepen. “Het ging telkens om voertuigen met bestuurders die zich vanuit het buitenland op het grondgebied van onze zone begaven zonder geldige reden”, zo laat de zone weten. “Zo brengen ze anderen in gevaar en nemen ze het risico om het coronavirus verder te verspreiden.”

De politie heeft daarom van de respectieve burgemeesters toestemming gekregen om de wagens administratief in beslag te nemen.

De politiezone schreef ondertussen ook al 572 GAS-boetes uit voor inbreuken op de coronaregels. Die kunnen oplopen tot 175 euro voor een minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen. Er werden ook 15 processen-verbaal opgesteld tegen handelaars en cafés. Ten slotte