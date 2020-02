Politie neemt opnieuw twee wagens van wegpiraten in beslag JCV

05 februari 2020

16u01

Bron: Belga 0 Brussel De lokale politie Brussel Noord heeft de voorbije dagen opnieuw twee wagens in beslag genomen van bestuurders die een resem verkeersinbreuken hadden gepleegd en andere weggebruikers in gevaar hadden gebracht. Beide voertuigen werden voor vijf dagen administratief in beslag genomen.

Het eerste voertuig, een witte Chevrolet, werd zaterdag 1 februari rond 17 uur onderschept toen de wagen met een ongewoon hoge snelheid door de Aarschotstraat reed. Het voertuig reed met piepende banden en de bestuurder liet zijn motor herhaaldelijk brullen, waardoor hij meermaals de controle over het stuur verloor en de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar bracht. Onder hen ook politieagenten die te voet een verkeerscontrole in de buurt hielden. In de wagen zaten ook nog twee passagiers.

Maandag rond 18 uur hield de politie dan een grijze Peugeot met een Franse nummerplaat tegen in de Vanderlindenstraat in Schaarbeek. Een politiepatrouille die bezig was met de controle van een ander voertuig, merkte de Peugeot op toen die met hoge snelheid door de straat reed. Toen de bestuurder de agenten zag, probeerde hij te vluchten, waardoor hij de controle over het voertuig verloor en tegen de stoeprand botste waar hij bijna een voetganger aanreed. Volgens de politie bracht hij ook verschillende andere weggebruikers en een politie-inspecteur in gevaar.