Politie neemt aap in beslag die op tweedehandssite te koop werd aangeboden JCV

22 augustus 2019

15u20 1 Brussel De politie van de Zone West heeft in Jette een opmerkelijke tweedehandsverkoop kunnen onderscheppen. Een man bood er een kleine aap aan voor de ronde prijs van 3.800 euro. Het dier is in beslag genomen.

De politie vernam dat de roodhandtamarin, een apensoort die vooral voorkomt in het noorden van Brazilië, te koop werd aangeboden op 2ememain.be, de Franstalige tegenhanger van Tweedehands.be. De politie besloot de verkoop te onderscheppen.

Op 1 augustus troffen agenten het dier aan in de koffer van een wagen op de Uyttenhovenstraat in Jette. “Het beestje zat in een kattenmand en was in goede gezondheid”, zegt politiewoordvoerder Johan, Berckmans. “De verkoper vroeg er 3.800 euro voor. Die man is geïdentificeerd en zal nog ondervraagd worden.”

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Het dier, een vrouwtje, werd in beslag genomen en overgebracht naar het opvangcentrum Veeweyde in Anderlecht.