Politie neemt 3,6 kilogram cannabis in beslag in Peterbos SVM

04 september 2019

Deze zomer voerde de politie een aantal zoekacties naar drugs in het Peterbos in Anderlecht. Daarbij werd zo’n 3,6 kilogram cannabis onderschept.

Tijdens de zoekactie werden 13 verdachten ter beschikking gesteld van het parket, voornamelijk voor verdovende middelen. Daarnaast werden 20 pv’s opgesteld voor de verkoop van verdovende middelen.

De politie nam ook 4028 illegale pakjes sigaretten in beslag op de markt van de Slachthuizen. Ook werd de strijd tegen namaakkleding en -parfums, in samenwerking met de organisatoren van de markt, verdergezet.

Anderlechts burgemeester Eric Tomas is alvast tevreden met de geboekte resultaten: “Deze resultaten zijn zeer concreet en tonen aan dat onze politieagenten op het terrein bijzonder actief waren deze zomer. Onze politiezone was bijzonder aandachtig voor elke problematiek (drugshandel, verkeersveiligheid, consumptie van alcohol op straat, enz.) in het belang van onze burgers. Het is de bedoeling dat het aangenaam wonen is in onze gemeente en dat de mensen er zich veilig voelen.”