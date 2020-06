Politie neemt 135.000 euro in beslag bij oprollen drugsbende JCV

11 juni 2020

09u05 0 Brussel De politie van de zone Noord heeft na een grootschalig onderzoek een drugsbende kunnen oprollen. De politie voerde daarvoor verschillende huiszoekingen uit in het Brusselse en rond Charlmeroi. 16 mensen werden opgepakt en de agenten namen in totaal voor 135.0010 euro aan cash geld in beslag.

Het onderzoek kaderde in een dossier rond een cannabisplantage. De politie viel daarvoor gedurende deze en vorige week binnen in woningen in Evere, Schaarbeek, Elsene, Laken, Jette, Vorst en Anderlecht, alsook op drie plaatsen in en rond Charleroi. De bal ging vorig jaar aan het rollen naar aanleiding van een arrestatie van verschillende personen die een kraakpand binnendrongen om daar 1,5 kg marihuana op te halen. Tijdens het onderzoek bleek dat de gearresteerden actief waren in de cannabiswereld.

In totaal werden tussen tussen 3 juni en 9 juni 19 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn vier woningen gevonden die gebruikt worden voor de productie van cannabis. Tijdens deze huiszoekingen werden er 16 verdachten gerechtelijk gearresteerd, waarvan 9 verdachten onder aanhoudingsmandaat staan van de onderzoeksrechter.

Tijdens het onderzoek werden in totaal 135.000 euro, 400 cannabisplanten, allerlei materiaal voor het onderhoud van cannabisplanten, 1,5 kg marihuana en één nepwapen in beslag genomen.

Meer over Anderlecht

Charleroi

Charlmeroi

Elsene

Evere

Jette

Laken

Noord