Politie neemt 10.000 euro in beslag bij drugsvondst in Peterbos JCV

24 april 2020

12u12 0 Brussel De politie heeft bij een huiszoeking woensdag 3 kilogram cannabis en maar liefst 10.000 euro aan cash geld in beslag genomen. Dat gebeurde in de wijk Peterbos in Anderlecht. Twee mensen werden opgepakt.

Bewoners hadden een verdachte geur gemeld in de gemeen schappelijke delen van een appartementsgebouw in de wijk. Een patrouille van de Anticriminaliteitsbrigade ging langs met een speurhond en stelde vast dat er in een van de appartementen drugs aanwezig was. Bij de huiszoeking werd ongeveer 10.000 euro cash geld en 3 kilogram cannabis gevonden. De speurders vonden ook 100 gram hasj en 12 flessen cannabisolie.

Twee mensen werden door de politie meegenomen voor verhoor en ter beschikking gesteld van het parket. Een van het werd aangehouden en moet in de cel blijven.