Politie massaal op post in Brussel tijdens zonnig weekend SHVM

02 april 2020

13u55 1 Brussel Met het zonnige weekend in het verschiet zullen de Brusselse politiezones extra hard toezien op de naleving van de coronamaatregelen. “Het is de bedoeling dat we niet enkel op de hotspots aanwezig zijn, maar echt overal”, klinkt het bij de politiezone Brussel-Noord.

Aanstaande zondag halen we een temperatuur van 20 graden. Voor velen onder ons is het dan ook verleidelijk om de barbecue aan te steken en wat vrienden uit te nodigen, of om wat te gaan zonnen in het park. En dat weten de politiezones maar al te goed.

Om die reden zullen de zes politiezones dan ook extra toezien op de naleving van de coronamaatregelen die door onze overheid werden opgelegd. “We zullen met velen aanwezig zijn op het terrein”, vertelt Ilse Van De Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Het is de bedoeling dat de maatregelen nog steeds gerespecteerd worden. Het goede weer betekent niet dat er plots kan afgestapt worden van de opgelegde maatregelen”, benadrukt Van De Keere.

Hotspots

De politiezone Montgomery (Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe) concentreert zich voornamelijk op de hotspots in de zone. “Sinds de lockdown controleren we sterk op de naleving van de maatregelen”, zegt woordvoerder Wout Monteyne. “Maar we hebben ook gezien dat we een zonnige zondag tegemoet gaan met een temperatuur van 20 graden. Om die reden zullen we dan ook extra controles invoeren op bepaalde punten waar we sinds twee weken al enkele malen hebben moeten tussenkomen. We zullen ervoor zorgen dat er genoeg personeelsleden van onze zone aanwezig zijn om de mensen erop te wijzen dat de maatregelen moeten blijven nageleefd worden. Onze patrouilles zullen vanaf 10 uur extra ingezet worden in bepaalde hotspots in onze zone, waaronder de parken.” Welke andere plaatsen onder de zogenaamde hotspots vallen, wilde de politiezone liever niet kwijt.

Maar hoe zit het dan met de inwoners die een gezellige barbecue hebben gepland met vrienden? “Dat valt in het kader van de verplaatsingen. En ook die zullen blijven gecontroleerd worden”, aldus Monteyne.

Extra patrouilles

De politiezones Brussel-Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst), Brussel-Noord (Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node/Evere), Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek/Koekelberg/Jette/Sint-Agatha-Berchem) en Marlow (Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem) zullen eveneens extra patrouilles uitsturen. “Het is de bedoeling dat onze agenten zichtbaar aanwezig zijn”, zegt Audrey Dereymaeker van de politiezone Brussel-Noord. “Net als vorig weekend zullen we streng optreden en zullen er processen-verbaal worden uitgeschreven. Deze maatregelen kunnen echt levens redden. Ook onze zone heeft hotspots, waaronder de parken en het Koninginneplein in Schaarbeek. Maar het is de bedoeling om niet enkel op de hotspots aanwezig te zijn, maar echt overal. En op die manier kunnen we overal snel tussenkomen.”