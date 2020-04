Politie legt lockdownfeestje van acht personen stil in Elsene: vier feestvierders verstoppen zich onder dekbed SHVM

25 april 2020

13u01 0 Brussel Acht personen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag betrapt op het houden van een lockdownfeestje nadat de lokale politie een melding kreeg over geluidsoverlast. Vier onder hen probeerden zich teveergeefs te verstoppen onder een dekbed in de slaapkamer. Elk van hen ontving een proces-verbaal.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontving de lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene een melding betreffende geluidsoverlast in de Waterleidingsstraat in Elsene. Van aan het begin van de straat hoorde de politie muziek. Eens ter plaatse aangekomen, viel het oog van de politie meteen op enkele personen die op het balkon van een appartement op de derde verdieping van het gebouw stonden.

De politie probeerde ettelijke malen contact te leggen met de feestvierders, maar kreeg geen gehoor. Ook werd de elektriciteit even uitgeschakeld, maar ook daarop werd niet gereageerd. Pas toen de politie de deur probeerde in te beuken met een stormram, was de eigenaar bereid om mee te werken.

In het gebouw trof de politie naast de eigenaar nog zeven andere personen aan, onder wie vier vrouwen en drie mannen. Vier onder hen hadden zich verstopt onder een dekbed in de slaapkamer.

Tegen elk van de aanwezigen werd een proces-verbaal opgemaakt. De politie beval iedereen om onmiddellijk huiswaarts te keren.