Politie klist overvaller van Anderlechtse dierenkliniek Stephanie Romans

30 juli 2020

11u02 0 Brussel De politie heeft de dader van een gewapende overval in een Anderlechtse dierenartsenpraktijk eindelijk opgepakt dankzij tips van het publiek. Drie gewapende daders bonden het slachtoffer vast met plastic strips en stalen bankkaarten, mobiele telefoons en een horloge.

De drie jonge mannen overmeesterden de dierenarts toen die zijn vuilniszakken buiten ging zetten. Ze dreigden met een mes en eisten geld. Omdat er niet zoveel cash in kas was, besloten de daders om ook de bankkaarten van de dierenarts mee te nemen.

Snackbar

Een dag later probeerden twee verdachten de geblokkeerde bankkaart te gebruiken in een snackbar. Daar hebben bewakingscamera’s hen gefilmd. Uit camerabeelden bleek dat één van de verdachten droeg een horloge droeg dat leek op het horloge dat de dag ervoor was gestolen. Toch moest de politie een half jaar na de overval concluderen dat onderzoek vastliep. Daarom deelden de speurders die bewakingsbeelden uit de snackbar in een opsporingsbericht.

Dankzij tips kon de politie een verdachte identificeren. Hij werd op 13 juli 2020 gearresteerd dankzij het onderzoekswerk van de sectie Goederen van de Lokale Recherche van de politiezone Brussel Zuid. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.