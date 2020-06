Politie is op zoek naar 39-jarige vermiste Brusselaar JCV

21 juni 2020

13u46 0 Brussel De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 39-jarige man uit het centrum van Brussel. Hij is sinds zaterdag niet meer gezien en heeft mogelijk medische hulp nodig.

De 39-jarige Frédéric Keteleer verliet zijn woning op de Papenvest in Brussel zaterdag rond 17 uur. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Frédéric is 1m75 lang en is zwaar gebouwd. Hij heeft zwart haar, opgeschoren aan de zijkanten. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe trainingsbroek, een lichtgrijze trainingsvest, een zwart-grijs T-shirt met het opschrift “Calloftiti” en grijze sneakers. Hij heeft een bruine schoudertas bij zich.

De politie heeft een vermoeden dat hij zich in de regio van Luik zou ophouden en medische hulp nodig heeft.

Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.