Politie houdt ‘supercontrole’ met drones in Oudergem JCV

19 juni 2019

19u50 0 Brussel Brussel Mobiliteit en de politie van de zone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem hebben woensdag de hele dag een zogenaamde ‘supercontrole’ gehouden bij het Herrmann-Debrouxviaduct. De politie zetten onder meer drones in om verdachte voertuigen op te sporen.

Het is de eerste keer dat de politiezone een dergelijke controle uitvoert. Allerlei soorten gespecialiseerd vervoer werd door de politie aan de kant gezet: taxi’s, Ubers, vrachtwagens, rijscholen en limousines. Zij werden gecontroleerd op alle mogelijk inbreuken.

Bij de taxi’s en rijscholen waren er meestal weinig inbreuken. 1 taxivoertuig werd wel onmiddellijk van de weg gehaald omdat het niet in orde was met de technische keuring. De politie vond wel een aantal vrachtwagens die verschillende inbreuken hadden gepleegd. Dankzij de controle kon de politie ook een aantal uitstaande boetes innen. Er werden drie chauffeurs aan de kant gezet die respectievelijk boetes van 8.000, 3.000 en 2.000 euro hadden uitstaan.

Voor de actie wordt er samengewerkt tussen verschillende diensten. Onder andere de douane, de arbeidsinspectie en verschillende diensten van Brussel Mobiliteit tekenden present. “Door al die aanwezigen kunnen we voertuigen niet alleen grondig controleren”, zegt hoofdinspecteur Stéphane Marcel, die de actie coördineert. “We hebben hier dan ook alle kennis bij elkaar zitten. Bovendien kunnen de mensen hier in een serene omgeving hun controle doen. In het veld is dat niet altijd vanzelfsprekend.”

Bij de controle werden ook twee drones gebruikt van de federale politie. “Zo kunnen we voertuigen opsporen die we willen controleren”, zegt Marcel. “Zij worden dan onderschept door onze zwaantjes en naar de plaats van de controle begeleidt.”