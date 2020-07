Politie geeft toestemming voor 400, maar 1.200 betogers komen samen tegen hoofddoekenverbod in Brusselse hogeschool Wouter Hertogs

05 juli 2020

17u29 46 Brussel Op de Kunstberg zijn zondagnamiddag 1.200 mensen samengekomen om te protesteren tegen het hoofddoekenverbod. De actie kwam er nadat vijf studentes van de Brusselse hogeschool Francisco Ferrer van het Grondwettelijk Hof ongelijk hadden gekregen in hun strijd tegen het hoofddoekenverbod in de school.



Aanleiding van de manifestatie was een arrest van het Grondwettelijk Hof een maand geleden. Vijf Brusselse studentes gingen naar de hogeschool Francisco Ferrer. Eén probleem: de bewuste school verbood het uitdragen van elke religieuze of politieke opvatting. Concreet mochten de vijf studentes geen hoofddoek dragen. Ze stapten naar het Interfederaal Gelijkekansencentrum UNIA.

In september moeten mensen naar school en dit arrest creëerde de noodzaak om snel te reageren Betogers

Onderhandelingen draaiden op niets uit en zo kwam de zaak voor het Grondwettelijk Hof terecht, dat moest antwoorden op een prejudiciële vraag. Het Hof oordeelde dat het dragen van de hoofddoek - een levensbeschouwelijk teken - inderdaad onverenigbaar is met het neutraliteitsdecreet dat de hogeschool hanteert. De betrokken studentes lieten het hier niet bij en riepen op tot actie. Hierop kwam reactie van de groep ‘Belge Comme Vous’, die ijvert voor gelijke kansen, het feministische collectief Imazi.Reine en de vzw La 5e vague.



Corona

Een petitie haalde bijna 20.000 stemmen tegen het hoofddoekenverbod en ook de betoging van vandaag was een enorm succes. Een grote massa verzamelde zich vanaf 15 uur verzamelde op de Kunstberg. “In september moeten mensen naar school en dit arrest creëerde de noodzaak om snel te reageren”, verklaart de organisatie de betoging midden in coronatijden. De politie gaf toestemming voor een betoging van 400 mensen. Dit aantal werd echter ruimschoots overschreden. Hierop werd de massa door de ordediensten opgedeeld in drie verschillende groepen om de gezondheidsmaatregelen zo goed mogelijk te respecteren.“Het land waarin we werken en studeren, sociaal betrokken zijn en een diep verlangen hebben naar emancipatie, onderwijs en ontplooiing, moet een land zijn dat inclusief is en waar wederzijds respect de wet dicteert”, aldus de organisatoren.